Kreis Neuwied

„Wir erleben mit der Corona-Krise eine einschneidende Situation, wie sie die meisten von uns bislang noch nicht erlebt haben. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus und die Zahl der infizierten Personen steigt rasant an. Kurzum: Die Lage ist ernst“, so beginnt ein Schreiben von Landrat Achim Hallerbach, mit dem er sich an alle Bürger im Kreis wendet. Darin appellierte an die Vernunft aller.