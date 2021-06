Er blieb bis zuletzt bei seiner Darstellung: „Ich bin reiner Konsument, kein Dealer.“ So stritt ein 34-Jähriger aus dem Kreis Neuwied die Anklage der Staatsanwaltschaft Koblenz ab, die ihm vorwarf, im Zeitraum von September 2019 bis April 2020 in zwei Fällen Marihuana an Minderjährige verkauft sowie in einem Fall Cannabiskekse und -muffins einem Minderjährigen überlassen zu haben.