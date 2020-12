Rengsdorf

Der wiederkehrende Beitrag für die Kosten des Straßenausbaus in Rengsdorf hat vor einigen Jahren für reichlich Unmut in der Bürgerschaft gesorgt. Widersprüche gegen Bescheide, Verfahren vor dem Kreisrechtsausschuss waren die Folge. Seit geraumer Zeit war es aber ruhig geworden. Der wiederkehrende Beitrag schien letztlich Akzeptanz gefunden zu haben. Erst recht, nachdem die Landesregierung ein Gesetz verabschiedet hat, wonach der wiederkehrende Beitrag künftig das Maß aller Dinge sein wird. Doch jetzt endete vor dem Verwaltungsgericht ein anhängiges Verfahren, das die Ortsgemeinde in Sachen Beitragssatzung erneut zum Handeln zwingen könnte.