Geplante Sanierung des Wiedtalbads in Hausen: Neue Kostenschätzung für Millionenprojekt liegt vor

i Das Wiedtalbad in Hausen muss während der voraussichtlich zweijährigen Sanierungsphase wohl geschlossen werden. Die beliebten Schwimmkurse müssen dann auf andere Bäder verlegt werden. Noch befindet sich das Großprojekt in der Planungsphase. Fotos: Archiv Daniel Dresen Foto: Daniel Dresen

Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach hält an den Sanierungsplänen des Wiedtalbads in Hausen fest. Das hat der VG-Rat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl beschlossen. Die aktuelle Kostenschätzung liegt knapp unter den bisher kolportierten rund 15 Millionen Euro.