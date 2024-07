Plus Neuwied Genuss löst das Lesen als Vereinszweck ab: Neuwieder Leserverein seit 150 Jahren aktiv Von Rainer Claaßen i Etwa 200 Mitglieder und Gäste haben den 150. Geburtstag des Neuwieder Lesevereins gefeiert. Schauplatz für den Festakt zum Jubiläum war die Matthiaskirche im Herzen der Stadt. Foto: Rainer Claaßen Als der Leseverein Neuwied vor 150 gegründet wurde, schlossen sich darin vor allem katholische Männer zusammen. Die Beschränkung auf Männer besteht bis zum heutigen Tag. Dennoch waren bei der Jubiläumsfeier auch Frauen dabei. Lesezeit: 3 Minuten

Die Religionsausübung der Vereinsmitglieder unterlag damals aufgrund der preußischen Besetzung des Rheinlandes Restriktionen. Zudem waren Druckerzeugnisse rar und teuer. Ein Verein, in dem man gemeinsam Bücher und Zeitungen anschaffte, lesen und sich darüber austauschen konnte, passte gut in diese Zeit. Ähnliche Vereine wurden auch in anderen Städten gegründet, allerdings haben ...