Kreis Neuwied

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Neuwied ist auf 79 gestiegen. Das teilte Pressesprecher Tim Wessel auf RZ-Nachfrage mit. Er ergänzte, dass am Wochenende weitere 112 Menschen in der Fieberambulanz getestet worden sind und betonte aus gegebenem Anlass noch einmal, dass in der Fieberambulanz keine Behandlung stattfindet, sondern lediglich ein Abstrich genommen wird.