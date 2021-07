Genossenschaft ist in einem Jahr stark gewachsen: Solawi in Sankt Katharinen gedeiht

Das „Katringer Grünzeug“ feiert Geburtstag: Vor einem Jahr wurde mit der Gründerversammlung der Grundstein für lokale und nachhaltige Landwirtschaft gelegt. Inzwischen ist die solidarische Landwirtschaft (Solawi) „Katringer Grünzeug“ in St. Katharinen schon erheblich gewachsen. Aus brachliegenden Weideflächen eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes wurde eine grüne Oase, in der das Gemüse ohne Verwendung von jeglichen Herbiziden oder chemischen Düngemitteln wächst. Mittlerweile hat die Solawi mehr als 200 Genossenschaftsmitglieder. Mit rund 150 Ernteverträgen versorgt sie mehr als 260 Menschen wöchentlich mit frischem, regional angebautem Gemüse. So wie Jungpflanzen auf den Solawi-Feldern gedeihen, so will auch die Genossenschaft zukünftig weiterwachsen, erzählt der Vorsitzende im Gespräch mit der RZ.