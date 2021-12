Nach Ausbruch des Krieges in ihrem Heimatland flüchteten Hunderttausende Syrier in Richtung Europa. Viele nutzen die Balkanroute, mit dem Ziel, nach Deutschland zu kommen. Auch Ali Annouz' Familie bekam den Krieg schwer zu spüren. Auch er begab sich auf einen monatelangen Fußmarsch nach Deutschland, um hier Fuß zu fassen und seine Familie nachzuholen. Wie viele andere Landsleute ist auch er inzwischen in der Gesellschaft angekommen.