Kreis Neuwied

Mehrere Bürgerinitiativen und Vereine haben auf ihre Bewerbung bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Rhein-Wied hin eine Leader-Förderzusage für ihr ehrenamtliches Bürgerprojekt erhalten. Insgesamt können sich in diesem Jahr 14 Gruppierungen in der Leader-Region über einen Zuschuss freuen. Zur Förderung der Projekte stellt die LAG Rhein-Wied Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 20.000 Euro bereit.