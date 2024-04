Geglückter Abflug in ein neues Universum: 91 „Abinauten“ verlassen das Wiedtal-Gymnasium

91 „Abinauten“ des Wiedtal-Gymnasiums haben sich in den zurückliegenden Wochen den anstrengenden und herausfordernden Eignungstests gestellt, und fast alle erhielten dafür im März die lang ersehnte Startgenehmigung in einen neuen Lebensabschnitt: ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife.

Aufbruch in eine neue Lebensphase: Die „Abinauten“ des Wiedtal-Gymnasiums zeigten sich auch beim Fototermin in Topform. Foto: Christoph Hamacher

Nach Abiturgottesdienst und Fototermin versammelte man sich in der Wiedparkhalle für die offizielle Abiturfeier. Der Raum war, mit Anspielungen auf das Abiturmotto, festlich geschmückt. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Phoenix-Band des Wiedtal-Gymnasiums, darunter mehrere Abiturienten.

In ihren Reden und Grußworten gaben Schulleiter Thorsten Mehlfeldt, die Stammkursleiterinnen Stefanie Metzler und Silke Schreiber, die Vertreterin des Schulelternbeirats, Kirsten Weske-Hack, Frank Becker als Sprecher des Fördervereins und Brigitte Hopp-Ewens als Vertreterin der Elternschaft den frisch gebackenen Abiturienten und Abiturientinnen viele gute Wünsche und Ratschläge aus eigener Erfahrung mit auf den Weg.

Aspekt der Verantwortung betont

Auch an Lob für die erbrachten Leistungen fehlte es nicht. Stärker vielleicht als in früheren Zeiten wurde neben den Chancen und Perspektiven, die vor den jungen Menschen liegen, auch der Aspekt der Verantwortung betont, die sie künftig mittragen müssen – für sich selbst und für den Erhalt der demokratischen, freiheitlichen Gesellschaftsordnung.

Im Namen der Abiturientinnen und Abiturienten ließen Hannah Hopp und Leon Kandels die Erlebnisse der Schulzeit Revue passieren und dankten den Lehrkräften und Mitarbeitern der Schule, besonders aber ihren Eltern für die auf ihrem bisherigen Lebensweg erfahrene Unterstützung und Fürsorge. Die guten Wünsche der Schülervertretung übermittelten Tabea Paganetti und Lana Becker.

Zeugnisse und Ehrungen

Die Hauptsache des Abends führte der Schulleiter zusammen mit seinem Stellvertreter Jonas Ludwig durch. Begleitet von ihren Stammkursleiterinnen und Stammkursleitern, nahmen die 47 Abiturientinnen und 44 Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Anschließend mussten viele ein zweites und sogar drittes Mal auf die Bühne zurückkehren, um Ehrungen für herausragende fachliche Leistungen, ihr soziales Engagement wie auch vielfältige besondere Verdienste um die Schulgemeinschaft entgegenzunehmen.

Als Résumé lässt sich festhalten: Der Abiturjahrgang 2024 am Wiedtal-Gymnasium war in vieler Hinsicht ungewöhnlich und durchaus heterogen, wie es die Stammkursleiterinnen in ihrer Rede anklingen ließen. Ungewöhnlich sind zweifellos die Abiturergebnisse: dreimal der Notendurchschnitt 1,0 mit Leni Plange als Jahrgangsbeste, gefolgt von Maïmouna Seitz und Julia Nassen, dazu weitere zehn Abschlüsse mit einer eins vor dem Komma.