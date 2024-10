Plus Leutesdorf

Gedenktag in Leutesdorf für umtriebigen Kirchenmann: Pater Haw starb vor 75 Jahren

Von Werner Schönhofen

i In der Gemeinde Leutesdorf hat Pater Johannes Haw ein großes Erbe hinterlassen. 1919 gründete er dort etwa den Johannesbund. Foto: Rolf Niemeyer

Anlässlich des 75. Todestages von Pater Johannes Haw soll am Sonntag, 27. Oktober, in Leutesdorf dem Kirchenmann gedacht werden. Weihbischof Robert Bram wird um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius eine heilige Messe zelebrieren. Nach der Messe sind ein Besuch am Grab von Pater Haw in der Ölbergkapelle sowie ein Treffen im Christkönigshaus vorgesehen. Der Kirchenmann leistete vor allem in Leutesdorf viel Soziales und Karitatives. Ein Blick zurück.