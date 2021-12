Weihnachten versammeln sich alle unter dem Weihnachtsbaum, aber was, wenn in diesem Jahr einer fehlt? Für alle Menschen, die um jemanden trauern, bietet die Arbeitsgemeinschaft Trauer im Dekanat Rhein-Wied am vierten Adventswochenende Gelegenheit, auf eine andere Art ihren Verstorbenen zu gedenken.