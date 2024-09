Plus Bad Hönningen

Gedenken an jüdische Opfer der Badestadt: Elf neue Stolpersteine in Bad Hönningen

Von Andreas Kossmann

i In der Schmiedgasse verlegte Gunter Demnig am Samstag fünf neue Stolpersteine. Im Hintergrund: Reiner W. Schmitz (von links), Horst Könen, Willi Schüller, Maggie Elberskirch, Bürgermeister Jan Ermtraud und Stadtbürgermeister René Achten Foto: Andreas Kossmann

Elf weitere Stolpersteine wurden am Samstag in Bad Hönningen verlegt. Bereits am 25. Juni hatte Künstler Gunter Demnig die ersten angebracht (wir berichteten). Mit den nun weiteren elf Stolpersteinen vor den Häusern Schmiedgasse 10, Hauptstraße 123 und 143 ist die Verlegung in der Stadt abgeschlossen.