Der Klimaschutz hat in der jüngsten Sitzung des Neuwieder Stadtrats eine große Rolle gespielt. Gleich in mehreren Tagesordnungspunkten ging es um dieses Thema. Unterm Strich bedeutet das vor allem, dass demnächst der Klimaausschuss der Stadt Arbeit vor sich hat. Denn gleich drei Anträge der Fraktionen hat der Stadtrat in diesen Ausschuss verwiesen. Ein Überblick: