Der Markt für gebrauchte Elektroautos stagnierte jahrelang auf niedrigem Niveau. Aber jetzt gerät er in Bewegung. Der Grund: Weil 2023 viele Leasingverträge für Firmenwagen auslaufen, kommen mehr Fahrzeuge auf den Markt. Hat das einen Preissturz zur Folge, und steigt dadurch das Interesse an gebrauchten E-Fahrzeugen? Manche Experten sind skeptisch. Wir haben uns bei Händlern in Neuwied und in der Region zum Kauf gebrauchter E-Autos erkundigt.