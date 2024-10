Plus Großmaischeid

Geänderter Plan in Großmaischeid: Nun soll es doch ein Kita-Neubau werden

i An der Hauptstraße in Großmaischeid, direkt gegenüber der Kirche, soll auf dieser Grünfläche eine neue Kita entstehen. Foto: Lars Tenorth

Der Bedarf an Kita-Plätzen für die Ortsgemeinden Großmaischeid und Stebach ist groß. Ursprünglich war geplant, an die bestehende Kita in Großmaischeid anzubauen. Doch dazu wird es nicht kommen, eine wirtschaftliche Prüfung der Kosten fiel schlecht aus, der Plan wurde verworfen. Diskutiert wurden abseits des Anbaus auch eine Erweiterung sowie ein Neubau. Kürzlich ist hier endgültig eine Entscheidung gefallen.