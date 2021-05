Gastgeber im Kreis Neuwied sehnen Neustart herbei: Touristische Betriebe sind bereit

Die Gastgeber in der Region haben lange Durststrecken hinter sich. Mit den am Dienstag für Rheinland-Pfalz angekündigten Lockerungen bei dauerhaften Inzidenzen unter 100 gibt es nun endlich eine Perspektive. Dennoch kann niemand absehen, wie gastronomische oder touristisch relevante Betriebe die Krise überstehen werden. Wie haben sie das vergangene Jahr erlebt? Wann kann der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wieder richtig Fahrt aufnehmen? Wie wird sich das touristische Angebot nach der Krise entwickeln? Die RZ hat sich umgehört.