Die Feuerwehren der VG Bad Hönningen sind am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr wegen eines Nebengebäudebrandes alarmiert worden und nach Leutesdorf ausgerückt, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet. Die Einsatzstelle befand sich in der Hauptstraße (B 42).