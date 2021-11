Linz setzt bei seinem Weihnachtszauber auf viel Gefühl. In Zusammenarbeit mit der Stadt Linz hat die Werbegemeinschaft, unterstützt durch Sponsoren, ein völlig neues Weihnachtsmarktkonzept erarbeitet. Der Plan: Die ganze Altstadt verwandelt sich in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Über dem Marktplatz spannt sich wieder ein Lichterhimmel, und in der Altstadt werden die historischen Gebäude leuchtend bunt in Szene gesetzt.