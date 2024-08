Erstmals eröffnete der neue Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger zusammen mit Pastor Dariusz Glowacki per Fassanstich das Fest.

Erstmals eröffnete der neue Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger zusammen mit Pastor Dariusz Glowacki per Fassanstich das Fest. Foto: Michael Möhlenhof

Anzeige

Gleich zwei Premieren gab es dieses Jahr bei der Kirmes in Windhagen: Zum einen eröffnete erstmals der neue Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger zusammen mit Pastor Dariusz Glowacki per Fassanstich das Fest. Zum anderen übernahmen in diesem Jahr nach Anregung von Alt-Ortsbürgermeister Martin Buchholz die örtlichen Vereine die Betreuung der zahlreich erschienenen Gäste. möh