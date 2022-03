Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist es an jeder Tankstelle ganz deutlich zu sehen: Die Energiepreise steigen gewaltig an. Schon vor der Eskalation dieses Konflikts sind auch andere Energieträger – Gas, Heizöl und Strom – viel teurer geworden. Wie sehr ist der Bereich Pflege und ärztliche Versorgung von der Preissteigerung betroffen?