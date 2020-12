Engers

„Jetzt ist aber auch gut. Endlich haben wir mal einen Tag lang Ruhe hier“, sagt das Engerser Urgestein Heinz Keuler am Freitagnachmittag, als der Mannschaftsbus des FV Engers vor dem Stadion am Wasserturm vom Hof rollt. Der Teamtross des Fußball-Oberligisten macht sich um kurz nach halb drei auf den Weg nach Bochum, wo am Samstagnachmittag das größte Spiel der FVE-Vereinsgeschichte angepfiffen wird. Die Engerser treffen im Ruhrstadion auf den Zweitligisten VfL Bochum.