Fußweg wird zur Matschpiste: Anwohner kritisieren die Stadt Neuwied

i Wenn der Fußweg zur Matschpiste wird: Anwohner des Raiffeisenrings kritisieren den Zustand des Wegs zwischen dem evangelischen Kindergarten und dem Spielplatz. Foto: Wolfgang Preißing

Immer wenn es regnet, verwandelt sich ein Fußweg am Raiffeisenring in eine Matschpiste. Auf die entsprechende Kritik von Anwohnern will die Stadt Neuwied jetzt reagieren.