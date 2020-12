Erpel

Wer in Erpel in Höhe der Brückentürme den Gehweg nach Linz erreichen will, lebt gefährlich. Seit Jahren ist der Gehweg entlang der B 42 durch Absperrungen im Bereich der Brückentürme blockiert. Passanten sind gezwungen, auf die B 42 auszuweichen. Ein Unding, meinen die Erpeler. Den Unmut über die Gefährdung, die auch optisch kein Highlight ist, hat die CDU-Fraktion in einem Antrag formuliert, den der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedete.