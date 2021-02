Der Sportplatz am Sandkauler Weg (Germaniaplatz) soll sich bald in einen vielfältigen Sportpark verwandeln. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Demnach sollen neben Kinder und Jugendlichen auch Senioren die Mehrgenerationenanlage mit verschiedenen Sportflächen nutzen können.