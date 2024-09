Plus Neuwied

Fußballer des HSV Neuwied sanieren ihr Vereinsheim: Sportstätte wird endlich wieder genutzt

i Christof und Stefan Fink (von links) wollen im Vereinsheim das urige mit dem modernen verbinden. Während die alte Theke weiterhin dringeblieben ist, haben sich die Sportler des HSV Neuwied um eine neue Belichtung und einen neuen Boden gekümmert. Fotos: Marvin Conradi Foto: Marvin Conradi

Mal gewinnt man und mal verliert man – und es gibt kaum eine Räumlichkeit, wo ein Sieg oder eine Niederlage so ausdiskutiert wird, wie in einem Vereinsheim. Genau um diese Räume hat sich jetzt der Heimatsportverein (HSV) Neuwied gekümmert. Der Verein, der seit zehn Jahren existiert, konnte nach etlichen Jahren, in denen die Sportler das Vereinsheim des Rhein-Wied-Stadions nicht nutzten, endlich für seine Bedürfnisse ausbauen.