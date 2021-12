In den vergangenen Jahren herrschte oft Unsicherheit über die Zukunft der Neuwieder Eishalle „Icehouse“. Dann hat sich aus dem Umfeld des Eishockeyclubs „Die Bären“ eine gemeinnützige GmbH gebildet, die mit Hilfe von privaten Unterstützern die Halle vom Vorbesitzer übernimmt und so ihre Zukunft sichern will (die Rhein-Zeitung berichtete). Wie steht es um die Initiative? Wir haben kurz vor dem Jahreswechsel Stimmen, Stimmungen und Eindrücke gesammelt.