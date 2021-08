Die städtische Tourist-Info bietet am Sonntag, 15. August, drei Führungen an. Ab 11 Uhr begeben sich die Teilnehmer einer Fahrradtour auf die Spuren römischer Zivilisation in der Region. Von der Stadtgalerie in Neuwied aus geht es über Niederbieber und Anhausen bis nach Engers. Die Tour dauert rund viereinhalb bis fünf Stunden.