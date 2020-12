Frontalzusammenstoß auf B42: Drei Personen leicht verletzt

Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 15:49 Uhr

Die Fahrzeuginsassen aus Linz sowie Bornheim wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Hubschrauber in die Krankenhäuser nach Linz und Neuwied geflogen. An den Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern laut Polizeiinspektion Linz derzeit noch an. Wegen der Rettungs- und Räumarbeiten an der Unfallstelle war die B 42 am Mittag nur einspurig befahrbar. Ab 13.30 Uhr rollte der Verkehr dann wieder unbehindert, so die Polizei. drü