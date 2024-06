Frontalkollision in Harschbach: 16-Jähriger über anderes Fahrzeug geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es auf der Hauptstraße in Harschbach in der VG Puderbach gekommen. Ein 16-jähriger Motorradfahrer hatte gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen.

Anzeige

Am späten Montagabend ist es in der Hauptstraße in Harschbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen. Der Autofahrer fuhr auf der K124 (Hauptstraße) aus Richtung Harschbach kommend in Richtung Raubach. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung, so die Polizei.

Im Verlauf einer leichten Linkskurve verstieß der Motorradfahrer dann gegen das Rechtsfahrgebot – und es kam zu einer Frontalkollision im Kurvenbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige über den Pkw geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der schwer (nicht lebensbedrohlich) verletzte Jugendliche wurde nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Autofahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, er wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.