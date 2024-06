Plus Heimbach-Weis

Frischer Wind soll in der Orangerie der Abtei Rommersdorf wehen: Neue Gastronomie gesucht

Von Jörg Niebergall

i Bis zum 30. September betreibt Pasquale Montemurri noch sein italienisches Restaurant in der Orangerie der ehemaligen Prämonstratenserabtei Rommersdorf. In Bendorf-Sayn hat er aber bereits eine neue Wirkungsstätte gefunden. Foto: Jörg Niebergall

Die Abtei Rommersdorf ist ein ausgesprochen beliebtes Ausflugsziel, dass die Historie eines 1000 Jahre alten Gebäudekomplexes mit modernen Veranstaltungen, außergewöhnlichen Events in feierlichem Rahmen und einem gastronomischen Angebot in einmaligem Ambiente verbindet. Gastronomisch soll nun ein Wandel her.