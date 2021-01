Leutesdorf

Wer den Leutesdorfer Christoph Schreyögg besuchen möchte, steuert eine besondere Adresse an: Die Marienburg. Doch trifft man ihn nicht im herrschaftlichen Barockschloss an, sondern in einem bescheidenen Nebengebäude. Sein ganzes Leben ist es schon Schreyöggs Wohnort – den er sich mit wenigen Möbelstücken ebenfalls bescheiden eingerichtet hat. Erst wenn man aber genau hinsieht, findet man in den Wohnräumen Hinweise auf seine erstaunliche Familiengeschichte – von der die Marienburg nur einen kleinen Teil ausmacht.