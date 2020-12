Neuwied/Matara

Die Projektarbeit in Schulen in Sri Lanka kann für den Freundeskreis Neuwied-Matara zurzeit nicht mehr so stattfinden wie bisher. Die geplante 19. Reise nach Colombo der Zweiten Vorsitzenden Edeltrud Pinger am 14. März musste storniert werden. Geplante Besuche der Patenkinderfamilien, Deutschunterricht am Anura College, Überbringen von Geschenken der mehr als 40 deutschen Paten, Veranlassung weiterer Projekte, Reparaturen, Neuanstriche oder kleine Anschaffungen für die Vorschule und Naturwissenschaften fielen flach.