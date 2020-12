Kreis Neuwied

Ältere Menschen, Bewohner von Wohnheimen oder Pflegeeinrichtungen und Patienten in Krankenhäusern sollen wieder mehr Besuch erhalten können, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer verkündet. Vor allem die Senioren in den Pflegeheimen haben in der Vergangenheit besonders unter den Kontaktbeschränkungen gelitten. Inzwischen ist ein Gast für maximal eine Stunde pro Tag erlaubt. Die RZ hat nachgefragt, wie die Lockerung in den Einrichtungen ankommt.