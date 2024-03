Plus Rengsdorf/Hausen

Freibadsaison wird teilweise teurer: Preise für Wiedtalbad in Hausen und Freibad Rengsdorf vereinheitlicht

i Die Außenbecken im Wiedtalbad in Hausen müssen für die Sommersaison hergerichtet werden. Foto: Archiv Daniel Dresen

Das Wiedtalbad in Hausen und das Freibad Rengsdorf zählen zur Liste der beliebtesten Freizeiteinrichtungen im Kreis Neuwied. Für die Freibadsaison 2024 hat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach die Eintrittspreise in beiden Bädern vereinheitlicht. Insbesondere für die Besucher des Wiedtalbads wird es demnach in den kommenden Sommermonaten teurer.