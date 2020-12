Linz

In Linz darf ab heute wieder geschwommen werden. Ab 8 Uhr können Wasserratten im 24 Grad warmen Wasser abtauchen. Ganz ungestört ist der Badespaß aber nicht. Er folgt den strengen Vorgaben für den Betrieb von Freibädern in Corona-Zeiten. Wer schwimmen will, muss sich vorher auf der Internetseite www.freibad-linz.de einen Besuch buchen.