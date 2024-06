Plus Linz

Freibad ist für Linzer eine Herzensangelegenheit: Ergebnis einer Onlineumfrage liegt vor

Von Sabine Nitsch

i Das Freibad in Linz hat für die Menschen in der Region einen hohen Stellenwert – das bestätigt eine Umfrage. Foto: Hans-Werner Lamberz

Die Linzer lieben ihr Freibad, wie eine Onlineumfrage ergeben hat. An dieser haben 382 Personen teilgenommen. Dabei gaben 91 Prozent der Befragten an, dass ihnen der Erhalt des Schwimmbads wichtig ist. Doch nicht nur das. Rund die Hälfte der Befragten war sogar bereit, sich aktiv für den Erhalt einzubringen. Nur zwei Prozent gaben an, dass sie das eher nicht interessiert.