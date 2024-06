Franziskaner in Hausen wählen neue Spitze: Bruder Michael Ruedin wird Generalsuperior

Anzeige

Nach dem Besuch der Gründungsstätte der Franziskanerbrüder, der Kreuzkapelle an der Wied, einigen intensiven und spirituell geprägten Vorbereitungen und Gesprächen in offener, brüderlicher Atmosphäre wurde der Wahltag vollzogen. Bruder Michael Ruedin, 47 Jahre alt, ist seit 2002 Mitglied der Ordensgemeinschaft. Als bisheriger Superior des Klosters Ebernach in Cochem sowie als Vorstandsvorsitzender des Vorstandes der Sozialeinrichtungen der Franziskanerbrüder ist Bruder Michael bereits vielen Menschen bekannt.

Mit Respekt blicke ich auf die mir anvertraute Aufgabe. Bruder Michael Ruedin

„Mit Respekt blicke ich auf die mir anvertraute Aufgabe“, sagt Bruder Michael. „Doch neben allen Herausforderungen, das Zentrale für uns Ordensleute bleibt der in Gemeinschaft gelebte Glauben. Ich freue mich auf den Austausch darüber mit meinen Mitbrüdern und das gemeinsame Weiterentwickeln unserer Lebensform in dieser Zeit.“

Als erster Mitbruder mit indischen Wurzeln wurde Bruder Joshy Thomas neu in den Generalrat gewählt. Die weiteren Mitglieder der Ordensleitung vertreten bereits länger die Anliegen ihrer Mitbrüder im höchsten Gremium des Ordens.

Bewährtes soll gesichert bleiben und durch die verschiedenen Generationen des Rats trotzdem neue Wege geöffnet werden. Bruder Bonifatius Faulhaber

„Der Generalrat ergänzt sich aus fachlichen Ausrichtungen und persönlichen Kompetenzen seiner Mitglieder“, so Bruder Bonifatius. „Bewährtes soll gesichert bleiben und durch die verschiedenen Generationen des Rats trotzdem neue Wege geöffnet werden.“

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz haben neben dem Mutterhaus in Hausen an der Wied drei weitere deutsche Niederlassungen in Cochem, St. Wendel und Bad Kreuznach sowie zwei Niederlassungen in den USA. red

Weitere Infos im Internet unter www.franziskanerbrueder.de