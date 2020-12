Neuwied

Französisches Flair zieht am Samstag, 25. Juli, ein in die Neuwieder Innenstadt – trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Zum einen bietet das Amt für Stadtmarketing für diesen Tag unter dem Motto „Vive la France – à la maison“ ein Paket mit französischen Spezialitäten an, zum anderen heißt es aber auch „Schlemmen und Genießen wie Gott in Frankreich“.