Nach der Nominierung von Heiko Glätzner (CDU) aus Leubsdorf (wir berichteten) wirft nun ein weiterer Kandidat seinen Hut für den Posten des Linzer VG-Chefs in den Ring. Der Vorstand der FWG der VG Linz hat nun eine Beschlussempfehlung für die kommende Mitgliederversammlung gefasst: Frank Becker, Ortsbürgermeister von Kasbach-Ohlenberg und Erster Beigeordneter der VG Linz, soll als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters nominiert werden. Das kündigt die FWG in einer Pressemitteilung an.