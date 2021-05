„Einige Maßnahmen konnten wir in der Ortsgemeinde Asbach bereits in der Vergangenheit umsetzen. Davon wird sicher auch manches für die anderen Gemeinden interessant sein. Auch gesondert ausgewiesene und geeignete Rad-/Wanderwege für Rollstuhlfahrer und junge Familien mit Kinderwagen sind sicherlich mal ein Ansatzpunkt“, so Krautscheid.