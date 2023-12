Plus Dierdorf Fotoaktion der Verbandsgemeinde Dierdorf: Auf den Spuren visueller Historie Ein Kalender mit Zeugnissen der Vergangenheit ist erschienen. Unter den prämierten Fotos befinden sich etwa der Wasserturm im Aufbau und ein alter Krankenwagen. Von Lars Tenorth

Einiges hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf verändert, beispielsweise wurde früher Hopfen in Isenburg angebaut. Bürger reichten diese und weitere visuelle Zeugnisse beim diesjährigen Fotowettbewerb der Verbandsgemeinde Dierdorf ein. Das Motto lautete: „Aus vergangener Zeit“. Aus den Einsendungen wählte ein Gremium im VG-Rathaus nun 13 ...