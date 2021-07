Der Erfolg bei der Aufzucht von Jungtieren der in Zoos gehaltenen Raubtiere und deren Lebenserwartung haben sich in den vergangenen 70 Jahren deutlich erhöht. Dieses Ergebnis einer internationalen Datenauswertung kann auch der Zoo Neuwied bestätigen. Dazu verweist der Zoo in einer Pressemitteilung auf zwei Beispiele aus seinen Gehegen.