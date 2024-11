Plus Kreis Neuwied Forstamt in Dierdorf: Mit Forschergeist zum Wald der Zukunft Von Julia Hilgeroth-Buchner i Nötige Durchforstungsarbeiten gehören zu den Aufgaben im Herbst. Gerhard Willms, Produktleiter für Waldinformation, Umweltbildung und Walderlebnis des Forstamtes Dierdorf, und die FÖJlerin Lilli Wörsdörfer erläutern im Staatswald Rengsdorf, mit welcher Technik die rund 50 dicksten Douglasien eines Buchen-Douglasienmischbestandes zur Weiterverarbeitung entnommen werden, ohne den Waldboden zu stark zu belasten. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner Die Tragfähigkeit des Waldes ist ein langangelegtes Projekt für die heimischen Forstexperten. Umsicht ist gefragt. Lesezeit: 5 Minuten

Wer in diesen Tagen in den heimischen Wäldern unterwegs ist, der kann sich an der überwältigenden, lichtdurchfluteten Farbenpracht erfreuen. Doch nicht nur Naturliebhaber profitieren von der herbstlichen Witterung, auch die heimischen Forstexperten wissen sie zu nutzen. Für notwendige Durchforstungsarbeiten sind die verhältnismäßig trockenen Böden ideal, wie Gerhard Willms (Produktleiter für ...