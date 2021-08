In Linz werden unter dem Projekttitel „Mission smarte Region Linz am Rhein“ die Ärmel hochgekrempelt, um die Zukunft aktiv zu gestalten. „Linz hat es im zweiten Anlauf geschafft, Modellprojekt für ,Smart Cities' zu werden. Linz wurde als eine von 28 Städten in der Bundesrepublik ausgewählt. 94 hatten sich beworben. Das Projekt ist beim Innenministerium angesiedelt“, sagte Stadtbürgermeister Hans Georg Faust bei der offiziellen Bekanntgabe der Förderzusage.