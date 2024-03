Plus Kreis Neuwied

Flüchtlingsthematik: AfD-Resolution scheitert – Mehrheit im Kreistag fordert mehr Hilfe von Bund und Land

Von Daniel Dresen

i Das Containerdorf für Flüchtlinge in Bad Hönningen Foto: Heinz-Werner Lamberz

In der jüngsten Kreistagssitzung in Neuwied ist über die Flüchtlingsthematik emotional debattiert worden. Eine Resolution der AfD-Fraktion zur Asylkostenübernahme scheiterte – eine Mehrheit im Kreistag stimmte hingegen für einen Antrag von CDU und SPD, Bund und Land bei der Flüchtlingshilfe stärker in die Pflicht zu nehmen.