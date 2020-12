Neuwied

Rund fünf Jahre nach Angela Merkels „Wir schaffen das“ wird immer deutlicher, dass die Kanzlerin mit ihrem schon legendär gewordenen Satz offensichtlich recht hatte. In Neuwied kann jetzt jedenfalls ein neuer Meilenstein auf dem Weg der Integration gefeiert werden: Das 2016 aufgrund des großen Flüchtlingszustroms eilig in Block aufgebaute „Camp Neuwied“ ist leer und kann zum Jahresende wieder abgebaut werden. Wie der zuständige Beigeordnete Ralf Seemann (Grüne) auf RZ-Nachfrage mitteilt, ist der letzte Bewohner in dieser Woche ausgezogen.