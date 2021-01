Neuwied

Das Camp in Block ist Geschichte, die rund 50 Flüchtlinge, die dort im Frühjahr noch untergebracht waren, sind seit Herbst in Wohnungen der GSG umgezogen. Damit dort die Eingewöhnung gelingt und möglichst keine Reibungen mit Nachbarn entstehen, hat die Stadt einen Vertrag mit der Diakonie geschlossen: Seit einigen Wochen sind daher fünf ehrenamtliche Integrationslotsen sowie Pädagogin Sanja Heune als festangestellte Koordinatorin am Werk. Wir haben uns mit einem Teil von ihnen und Diakonieleiterin Renate Schänig unterhalten. Das erste Zwischenfazit fällt deutlich positiv aus.