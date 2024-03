Plus Roßbach

Fliesenleger Jörg Sombrutzki gibt Betrieb in Roßbach auf – Nahversorger soll einziehen

Von Daniel Dresen

i In der Wiedtalstraße 45 in Roßbach soll der Nahversorger „Tante M“ einziehen. Die notwendigen Umbauarbeiten konnten laut Eigentümer Jörg Sombrutzki jedoch wegen Auflagen der Kreisverwaltung noch nicht begonnen werden. Foto: Jörg Niebergall

Für Fliesenleger Jörg Sombrutzki ist nach zehn Jahren Selbstständigkeit in Roßbach Schluss. Der 61-Jährige verabschiedet sich aus dem Handwerk und wechselt in ein Angestelltenverhältnis. In das Gebäude des Handwerksbetriebs soll die Nahversorgerkette „Tante M“ einziehen. Doch es gibt Verzögerungen.