Dierdorf

Inzwischen ist auch Manfred Ladwein im Ruhestand angekommen: Seit einigen Wochen müssen sich die Dierdorfer an ein neues Gesicht der Firma Ladwein in der Dierdorfer Brückenstraße gewöhnen. Mit beinah 80 Jahren – sein Geburtstag ist im September – hat Manfred Ladwein sich nun doch entschlossen, die Leitung seines Geschäfts in neue Hände zu übergeben. Mit Stefan Nathaus (38) hat der Laden für Eisenwaren und Werkzeuge, Weißgeräte und Gartenbedarf nun einen neuen Besitzer.